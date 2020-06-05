РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 июн. Жители городского округа Балашиха пожаловались на размыв дороги и обочины и обрушение асфальта на шоссе Энтузиастов, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи написал на портал жалобу о нарушении технологии и сроков производства работ. Он отметил, что в районе шоссе Энтузиастов, дом 1 произошел размыв дороги, обочины, основания столба, а также случилось обрушение асфальта.

«Сообщению о проблеме назначена категория «Нарушение технологии и (или) сроков производства работ». Жалоба направлена на рассмотрение в администрацию округа. В течение восьми рабочих дней специалистами будет проведена проверка с определением видов работ, а также сроков, необходимых для устранения нарушений. О результатах будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями округов Московской области и оперативного решения проблем на местах.