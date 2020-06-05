РИАМО – 5 июн. Журналист и ведущая Радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 53 лет, причиной смерти стал инфаркт, сообщается на сайте kp.ru.

«Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей», – сказал муж Норкиной Андрей.

Прощание со ведущей пройдет 6 июня на Новодеревенском кладбище в Пушкине.

Норкин сказал, что добраться до места прощания можно, повернув со Староярославского шоссе направо у храмов. Далее нужно проехать до кладбища, повернуть налево и двигаться до конца территории. Начало церемонии прощания ориентировочно в 13:30.

Вместе с мужем Норкина вела на Радио «Комсомольская правда» программы «120 минут», «Простыми словами». Последний эфир радиоведущая провела 26 апреля. Это был радио-марафон, посвященный врачам-героям.

Радиоведущая родилась в 1967 году. У нее остались четверо детей.