РИАМО - 5 июн. Столичным мигрантам во время пандемии коронавируса раздали 10 тысяч наборов с продуктами, которые получили не менее 20 тысяч человек, сообщил РИАМО в пятницу президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

«Мы развезли 10 тысяч продуктовых наборов, это 40 тонн еды. Набор большой, весит 14 килограммов: крупы, чай, сахар, масло, сгущенка, макароны, мука и многое другое. <…> Один человек с этим набором должен прожить месяц. Понятно, что он живет, скорее всего, не один, делится с товарищами. То есть, эту цифру можно смело умножать на два», — сказал Коженов.

По его словам, были случаи, когда продуктовый набор отвозили в квартиру на пятерых, поэтому сложно отследить, сколько человек им воспользовались, и на сколько его хватило.

Он добавил, что в федерацию пишут тысячи людей, которым нечего есть — у них нет работы, а деньги заканчиваются.

«Мы смотивировали людей на горизонтальную помощь. Если у вас есть возможность помочь, то помоги соседу по комнате, проще будет. Все эти призывы дали определенные результаты, я очень доволен. То есть лучше смотивировать 10 тысяч человек помочь другим 10 тысячам, чем тысяча человек пришлет мне по 100 рублей, и я помогу меньшему количеству», — заключил Коженов.

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5 ИЮНЯ

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