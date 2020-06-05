РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июн. В подмосковном Подольске можно приобрести на аукционе 30 вторичных квартир стоимостью от 2,7 миллиона рублей каждая, говорится в сообщении пресс-службы Центра управления городским имуществом.

«30 однокомнатных и двухкомнатных квартир со вторичного рынка Подольска выставили на онлайн-аукционы. Реализуемые квартиры находятся по адресу: Подольск, улица 43-й Армии, дом 23. Как показали итоги предыдущих торгов, спрос на покупку жилья в этом доме высокий. На 33 квартиры подали 175 заявок, в среднем на одну квартиру претендовали по пять-шесть участников», - сказал заместитель генерального директора Центра управления городским имуществом Александр Окунев.

Самой дорогой квартирой оказалась двухкомнатная квартира площадью 53,2 квадратных метра, ее цена на аукционе возросла до 5,4 миллиона рублей. Самым бюджетным вариантом стала однокомнатная квартира площадью 38 квадратных метров, ее купили за 2,9 миллиона рублей.

По словам руководителя аналитического центра «ЦИАН» Алексея Попова, сейчас на аукционах можно приобрести квартиры от 38 до 53 квадратных метров. Начальная цена варьируется от 2,7 миллиона рублей до 3,9 миллиона, что на 10-12% ниже актуальной рыночной стоимости квартир в Подольске.

«Стартовая стоимость аукциона на 10-12% ниже актуальной рыночной стоимости. Средние цены предложений в аналогичных домах в этом квартале сейчас составляют 3 миллиона рублей для однокомнатных квартир и 4,3 миллиона рублей для двухкомнатных. Стоит учитывать, что в ходе торгов можно ожидать превышения рыночной стоимости по отдельным лотам, так как сопоставимого предложения в недавно сданных новостройках в западной части Подольска немного», - добавил Попов.

Он отметил, что дом расположен в районе с развитой инфраструктурой. Этот район построен после 2010 года. В нем уже сложилась сеть инфраструктурных объектов, что выгодно отличает его от жилых кварталов ближнего Подмосковья, где еще не завершено строительство всех запланированных корпусов.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 июня 2020 года. Перечень квартир в Москве и Подольске размещен на сайте Центра управления городским имуществом в разделе «Продажа жилой недвижимости», а также на Инвестиционном портале Москвы.