РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июн. Жители подмосковных Люберец с 8 июня смогут принять участие в фотоконкурсе на лучший снимок кота, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В понедельник, 8 июня, стартует новый конкурс «Котовье Подмосковье», за победу в нем предусмотрены призы - трехмесячный запас корма. Конкурс проводит региональный комитет по туризму», - говорится в сообщении.

Для участия необходимо быть подписанным в Instagram на аккаунты: @welcomemosreg и @obzhorka.korm. В своем аккаунте в соцсетях конкурсанты размещают фото пушистого друга с указанием клички животного и города в Подмосковье, в котором живут. Под фотографией надо поставить хештег конкурса #котовьеподмосковье и отметить организаторов - @welcomemosreg и @obzhorka.korm.

Аккаунт участника конкурса должен быть открыт на время проведения розыгрыша.