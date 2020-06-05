РИАМО - 5 июн. Онколог и хирург Иван Карасев рассказал об одинаковых симптомах, которые вызывают коронавирусная пневмония и рак легких, сообщает Федеральное агентство новостей.

Он подчеркнул, симптомы у этих заболеваниях совпадают, а, значит, будет возникать путаница при постановке диагноза.

«Симптомы у онкологических пациентов зачастую «смазаны» ввиду основного заболевания — кашель, мокрота, затрудненное дыхание, кровохарканье. Тяжелые осложнения включают двустороннюю пневмонию (75%), острый респираторный дистресс-синдром (17%) и полиорганную недостаточность (11%)», - отметил эксперт.

Врач отметил, что пациенты, у которых диагностировано онкологическое заболевание и получающие препараты таргетной терапии, а также лучевую терапию, должны сохранять первоначальное лекарственное лечение во время пандемии.

Карасев также отметил, что онкобольным нужно ограничивать контакты с другими людьми, чтобы не подцепить инфекцию.

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Текстовая трансляция

5 ИЮНЯ

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