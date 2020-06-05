РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 июн. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров призвал жителей носить маски и соблюдать дистанцию во время прогулок.

«Многие, наверное, уже устремились в мытищинские парковые зоны и скверы. Да, мы их открыли по решению губернатора с 29 мая. <...> Тем более, что в Мытищах есть где. У нас 461 дворовое пространство, 101 общественное пространство: 7 парков и 90 скверов, три набережные зоны и один бульвар. И все-таки обращаю ваше внимание, что гулять можно без ограничений, но с соблюдением всем известных мер безопасности - в маске и на расстоянии социальной дистанции», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что самыми любимыми местами для прогулок считаются Центральный парк и Мытищинский лесопарк. Во время самоизоляции специалисты МКУ «Леспаркхоз» занимались подготовкой общественных пространств к летнему сезону.

«Пространства полностью готовы к приему посетителей. Фонтаны в парке работают, территория от клещей обработана. В парке появилась аллея Героев. Обязательно посмотрите и почитайте. Не работают пока аттракционы и кафе, но это временно», - уточнил Азаров.

Он отметил, что погода понемногу налаживается, хотя в пятницу до 22:00 в Подмосковье обещают дождь, местами он будет сильный. В отдельных районах обещают даже грозу и град, а также ветер с порывами 13-18 метров в секунду.

Глава Мытищ порекомендовал жителям соблюдать меры предосторожности при штормовом предупреждении.