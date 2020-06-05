РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 июн. Библиотеки в подмосковной Балашихе со 2 июня возобновили свою работу, но перешли на особый режим в рамках профилактики коронавирусной инфекции, они принимают жителей только по предварительной записи, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Со 2 июня свою работу возобновили Центральная городская библиотека имени Ф.И. Тютчева, Библиотечный информационно-культурный центр и Центр детского и семейного чтения. С пятницы открываются Центральная детская библиотека, библиотечный центр «Южный», библиотека №2, Центральная библиотека имени Дмитрия Кедрина, а также Городская библиотека семейного чтения имени Н. Ф. Дмитриева.

«Мы рады сообщить, что муниципальные библиотеки постепенно начинают выходить из режима самоизоляции. Обращаем внимание, что они открыты в ограниченном режиме: только на выдачу и прием книг по предварительной записи через официальный сайт или по телефону», - сказала замначальника отдела культуры, художественного образования и туризма управления культуры администрации Балашихи Галина Корягина.

Она добавила, что при посещении учреждений обязательно ношение средств индивидуальной защиты - масок и перчаток.

Записаться на прием можно на сайте централизованной библиотечной системы и централизованной библиотечной системы имени Андрея Белого.