РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июн. В Люберцах за минувшие сутки выявили 15 новых случаев коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в округе зарегистрировали 1 555 инфицированных, сообщает областной оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За сутки в Подмосковье выявили 762 новых случая заражения коронавирусом.

«В Люберцах выявили за сутки 15 новых случаев коронавируса. Всего в округе 1 555 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки выявили два новых случая коронавируса, всего там зафиксировано 243 случая Covid-19. В Дзержинском выявили еще два случая коронавируса за сутки, всего в округе 395 инфицированных.

За все время пандемии в Подмосковье подтверждено 42 720 случаев коронавируса. Скончались 539 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 10 392 человека.

Жителям региона настоятельно рекомендуют соблюдать режим самоизоляции, особенно это касается граждан пенсионного возраста. При этом следует избегать мест массового скопления людей. Также в общественных местах необходимо надевать медицинскую маску.

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Текстовая трансляция

5 ИЮНЯ

- На стройки Подмосковья после приостановки работ вернулись 97% рабочих. На каждой площадке, где возобновлены работы, продолжает действовать стандарт безопасности.

- Оказание плановой медпомощи возобновят с 8 июня в Подмосковье. В поликлиниках начинается прием узкопрофильных специалистов для выдачи направлений на плановую госпитализацию.

- Власти Москвы заявили о прохождении самого острого периода ограничений. В столице намерены постепенно открывать все отрасли экономики.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье за сутки от коронавируса выздоровели 515 человек. Всего с начала пандемии медики вылечили 10 392 пациента.

- За минувшие сутки в Подмосковье умерли пять человек с новой коронавирусной инфекцией. За весь период распространения Covid-19 скончались 539 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 726 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 762 заболевших. В Москве - 1 855.

- В Москве начали использовать барокамеры для лечения коронавирусных больных. Ранее таким способом уже лечили воспаления, вирусные заболевания.

- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, общее число летальных исходов у зараженных данной инфекцией в городе достигло 2806