РИАМО - 5 июн. Оперативники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержали 24-летнего приезжего, он подозревается в похищении у курьера интернет-магазина дорогого мобильного телефона, говорится в сообщении пресс-службы УВД на столичной подземке.

Потерпевший рассказал правоохранителям, что подозреваемый попросил дать ему телефон для проверки качества и подменил его на более дешевый аналог. После этого злоумышленник скрылся. Происшествие случилось в подземном переходе станции метро «Отрадное» Серпуховско-Тимирязевской линии. Украденный телефон стоит более 31 тысячи рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска столичного метрополитена уже на следующий день установили личность подозреваемого и задержали его при выходе из подъезда жилого дома на севере Москвы. При нем был обнаружен и изъят похищенный телефон», - говорится в сообщении.

Отдел дознания УВД на столичном метро возбудил уголовное дело по статьям 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.