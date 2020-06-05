РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июн. В городском округе Подольск за минувшие сутки выявили 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Подмосковье выявили 762 новых случая заражения коронавирусом.

«В Подольске было выявлено 53 случая. Всего в округе зафиксировали 2 644 заболевших», - говорится в сообщении.

Общее число зафиксированных случаев заражения Covid‑19 в Московской области составляет 42 720. Скончались 539 заболевших, выздоровели и выписались из медучреждений 10 392 человека.

Жителям Подмосковья рекомендуется соблюдать введенные в регионе правила самоизоляции. При появлении любых симптомов ОРВИ необходимо вызывать врача. Также необходимо носить защитные маски в общественных местах.