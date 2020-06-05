РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 5 июн. За прошедшие сутки в городском округе Щелково выявили еще 27 случаев коронавирусной инфекции, всего в округе зафиксировали 981 случай инфицирования, сообщает областной штаб по коронавирусу.

За минувшие сутки в регионе выявили 762 новых случая коронавируса.

«За сутки в Щелкове выявлено еще 27 случаев Covid-19. Всего в городском округе зафиксирован 981 случай заболевания», - говорится в сообщении.

За все время пандемии в Подмосковье подтверждено 42 720 случаев коронавируса. Скончались 539 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 10 392 человека.

Жителям региона настоятельно рекомендуют соблюдать режим самоизоляции, особенно это касается граждан пенсионного возраста. При этом следует избегать мест массового скопления людей. Также в общественных местах необходимо надевать медицинскую маску.