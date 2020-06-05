РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 июн. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 43 новых случая Covid-19, за время пандемии в округе зарегистрировали 2 169 случаев коронавируса, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

«В Подмосковье за сутки выявлено 762 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 2 169», - говорится в сообщении.

По состоянию на 4 июня в горокруге насчитывалось 2 126 случаев заражения коронавирусом.

Всего в Московской области зафиксировано 42 720 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 539 заболевших. Выздоровели и выписались 10 392 человека.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области и те, кто указал в графе «Фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.

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Текстовая трансляция

5 ИЮНЯ

- На стройки Подмосковья после приостановки работ вернулись 97% рабочих. На каждой площадке, где возобновлены работы, продолжает действовать стандарт безопасности.

- Оказание плановой медпомощи возобновят с 8 июня в Подмосковье. В поликлиниках начинается прием узкопрофильных специалистов для выдачи направлений на плановую госпитализацию.

- Власти Москвы заявили о прохождении самого острого периода ограничений. В столице намерены постепенно открывать все отрасли экономики.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье за сутки от коронавируса выздоровели 515 человек. Всего с начала пандемии медики вылечили 10 392 пациента.

- За минувшие сутки в Подмосковье умерли пять человек с новой коронавирусной инфекцией. За весь период распространения Covid-19 скончались 539 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 726 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 762 заболевших. В Москве - 1 855.

- В Москве начали использовать барокамеры для лечения коронавирусных больных. Ранее таким способом уже лечили воспаления, вирусные заболевания.

- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, общее число летальных исходов у зараженных данной инфекцией в городе достигло 2806