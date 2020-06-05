РИАМО - 5 июн. По факту хлопка и пожара в квартире жилого дома на юге столицы назначена доследственная проверка, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

В жилом доме на Дорожной улице, 7, корпус 3 днем в пятницу раздался хлопок, в результате которого произошло возгорание.

«По данному факту следственными органами <...> проводится доследственная проверка. Следователи располагают информацией об одном погибшем. Точные данные о числе пострадавших уточняются», — сказала Иванова.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным столичного главка МЧС, спасено восемь человек. Общая площадь возгорания составила порядка 30 квадратных метров.

Ранее АО «Мосгаз» сообщал, что причиной пожара в доме на Дорожной улице не был взрыв бытового газа.

Взрыв в жилом доме на Дорожной улице в Москве. ВИДЕО>>