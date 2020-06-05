РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 июн. По итогам первых пяти месяцев текущего года ООО «Завод ССТ ТП» Мытищ и ООО «Группа Теплолюкс» достигли стабильного прироста выпуска продукции по всем категориям, сообщается на сайте администрации горокруга.

Завод ССТ Теплые Полы входит в группу компаний «Специальные системы и технологии», которая является одним из мировых лидеров индустрии кабельного электрообогрева. Завод расположен в городе Мытищи. Он вместе с другими предприятиями группы формирует крупнейший в Европе комплекс по производству нагревательных кабелей.

«Совместные слаженные действия сотрудников компании позволили выполнить обязательства перед потребителями и заказчиками, несмотря на новые условия взаимодействия в период коронавируса. По итогам первых пяти месяцев 2020 года Завод ССТ ТП и Группа Теплолюкс добились стабильного прироста выпуска всех категорий изделий. Такого результата удалось достичь с помощью работы по принципам бережливого производства (lean manufacturing), доверия со стороны клиентов и партнеров, а также обеспечения безопасности работников», - говорится в сообщении.

На предприятиях с максимальной ответственностью подошли к вопросу обеспечения безопасности работников. Часть сотрудников была переведена на дистанционный режим работы, на производстве и в офисе применяются все рекомендованные меры профилактики распространения инфекции. В максимально короткие сроки компания адаптировала бизнес-процессы к новому формату работы, что позволило сохранить в полном составе коллектив.

«Завод ССТ Теплые Полы производит около 1000 различных типов изделий. Предприятие выпускает электрические теплые полы марок: «Теплолюкс», «Национальный комфорт», Warmstad, Green Box, а также системы контроля протечек воды Neptun и терморегулирующую аппаратуру. Компания производит OEM-продукцию для 11 торговых марок», - добавляется в сообщении.