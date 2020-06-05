Как проголосовать по поправкам в Конституцию онлайн

Когда пройдет голосование онлайн
Отсроченное из-за коронавируса апрельское голосование по поправкам к Конституции РФ состоится 1 июля 2020 года – очно на избирательном участке.
А с 25 по 30 июня Центризбирком предусмотрел возможность для граждан РФ изъявить свою волю дистанционно. Технология онлайн-голосования была впервые опробована в 2019 году в рамках выборов депутатов Мосгордумы.
Права природы и размер зарплаты чиновников: угадай страну по статье в конституции>>
Кто может голосовать дистанционно
В Центризбиркоме считают, что дистанционное голосование по поправкам в Конституцию может пройти не более чем в нескольких субъектах Федерации. Зампред ЦИК Николай Булаев отметил, что онлайн-голосование – одна из форм, которая может быть использована избирателями в зависимости от того, в каких жизненных условиях они находятся.
В 2020 году такая форма будет доступна только для жителей Москвы и Нижегородской области.
Как подать заявку
Чтобы принять участие в онлайн-голосовании по Конституции, необходимо подать заявку в период с 5 июня до 14:00 21 июня 2020 года.
Сделать это можно через подтвержденную запись на портале Госуслуг, а также для москвичей – через зарегистрированный аккаунт на сайте mos.ru. Подавшие заявку граждане будут исключены из списка по месту жительства и внесены в отдельный список.
За что голосуем: главные поправки в конституцию России в 2020 году>>
Где пройдет онлайн-голосование
Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет на специальном портале 2020og.ru с 14:00 25 июня до 20:00 30 июня. На сайте предусмотрена авторизация через единую систему идентификации. Непосредственно перед самой процедурой дистанционного голосования будет проведена анонимизация пользователя.
Если вы подали заявление о том, чтобы отдать свой голос дистанционно, но не смогли это осуществить или просто передумали, вы можете явиться на свой избирательный участок 1 июля и проголосовать лично. Участники комиссии проверят, что вы не голосовали дистанционно, и выдадут бюллетень.
Когда огласят результаты
Согласно закону, подсчет голосов не может занимать более пяти дней. После этого в течение трех дней ЦИК должен опубликовать результаты голосования по поправкам в Конституцию. По утвержденному порядку, если больше половины участников голосования согласятся с поправками, изменения в Конституцию вступят в силу со дня официального опубликования результатов. При этом порога явки на этом голосовании не будет.
Материал подготовлен на основе открытых источников в сети Интернет
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии