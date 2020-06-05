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Как проголосовать по поправкам в Конституцию онлайн

Как принять участие в дистанционном голосовании по поправкам в Конституцию России, читайте в материале РИАМО
© РИА Новости,   Сергей Пивоваров
1

Когда пройдет голосование онлайн

© РИА Новости,   Григорий Сысоев

Отсроченное из-за коронавируса апрельское голосование по поправкам к Конституции РФ состоится 1 июля 2020 года – очно на избирательном участке.

А с 25 по 30 июня Центризбирком предусмотрел возможность для граждан РФ изъявить свою волю дистанционно. Технология онлайн-голосования была впервые опробована в 2019 году в рамках выборов депутатов Мосгордумы.

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Кто может голосовать дистанционно

  Сайт мэра Москвы

В Центризбиркоме считают, что дистанционное голосование по поправкам в Конституцию может пройти не более чем в нескольких субъектах Федерации. Зампред ЦИК Николай Булаев отметил, что онлайн-голосование – одна из форм, которая может быть использована избирателями в зависимости от того, в каких жизненных условиях они находятся.

В 2020 году такая форма будет доступна только для жителей Москвы и Нижегородской области.

3

Как подать заявку

© сайт мэра Москвы

Чтобы принять участие в онлайн-голосовании по Конституции, необходимо подать заявку в период с 5 июня до 14:00 21 июня 2020 года.

Сделать это можно через подтвержденную запись на портале Госуслуг, а также для москвичей – через зарегистрированный аккаунт на сайте mos.ru. Подавшие заявку граждане будут исключены из списка по месту жительства и внесены в отдельный список.

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4

Где пройдет онлайн-голосование

  сайт мэра Москвы

Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет на специальном портале 2020og.ru с 14:00 25 июня до 20:00 30 июня. На сайте предусмотрена авторизация через единую систему идентификации. Непосредственно перед самой процедурой дистанционного голосования будет проведена анонимизация пользователя.

Если вы подали заявление о том, чтобы отдать свой голос дистанционно, но не смогли это осуществить или просто передумали, вы можете явиться на свой избирательный участок 1 июля и проголосовать лично. Участники комиссии проверят, что вы не голосовали дистанционно, и выдадут бюллетень.

5

Когда огласят результаты

© РИА Новости,   Денис Абрамов

Согласно закону, подсчет голосов не может занимать более пяти дней. После этого в течение трех дней ЦИК должен опубликовать результаты голосования по поправкам в Конституцию. По утвержденному порядку, если больше половины участников голосования согласятся с поправками, изменения в Конституцию вступят в силу со дня официального опубликования результатов. При этом порога явки на этом голосовании не будет.

Материал подготовлен на основе открытых источников в сети Интернет

Поправки в Конституцию РФ. А ты в курсе?>>

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