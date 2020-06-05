Как проголосовать по поправкам в Конституцию онлайн

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Сайт мэра Москвы

В Центризбиркоме считают, что дистанционное голосование по поправкам в Конституцию может пройти не более чем в нескольких субъектах Федерации. Зампред ЦИК Николай Булаев отметил, что онлайн-голосование – одна из форм, которая может быть использована избирателями в зависимости от того, в каких жизненных условиях они находятся.

В 2020 году такая форма будет доступна только для жителей Москвы и Нижегородской области.