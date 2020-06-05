РИАМО - 5 июн. В Москве на Варшавском шоссе полицейские пресекли несанкционированную дискотеку, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Полицейские УНК ГУ МВД России по Москве совместно с ОПП ГУ МВД России по Москве, ОНК УВД по ЮАО России Москвы при поддержке отряда спецназначения «Гром» пресекли проведение несанкционированного досугового мероприятия», – рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Дискотеку устроили в арендованном помещении. В мероприятии приняли участие более 50 граждан. Полицейские прибыли на место в ходе отработки оперативной информации.

У двух посетителей обнаружили наркотическое средство – мефедрон. В отношении этих граждан возбуждены уголовные дела.

«Также в ходе дальнейшего осмотра помещения с использованием служебно-розыскной собаки были обнаружены и изъяты два свертка, в которых находилось наркотическое вещество - мефедрон. Установлено лицо, хранившее указанное наркотическое средство, проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на привлечение его к уголовной ответственности», - говорится в сообщении.

Административные протоколы составили на 48 участников дискотеки. В результате проведенных мероприятий установлен организатор данного досуга. Им оказался житель Московской области.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление собственников помещения, с целью привлечения к административной ответственности.