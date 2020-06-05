РИАМО - 5 июн. По предварительным данным, причиной пожара в квартире жилого дома на Дорожной улице на юге столицы не был взрыв бытового газа, сообщила РИАМО в пятницу заместитель генерального директора АО «Мосгаз» по связям с общественностью Дарья Распопова.

Пожар произошел днем в пятницу в квартире дома 7, корпус 3, по Дорожной улице. По данным столичного главка МЧС, спасены восемь человек, один из жильцов погиб. Площадь возгорания составила порядка 30 квадратных метров.

«Аварийная бригада оперативно прибыла на место и провела осмотр квартиры. Предположительно, данное происшествие не имеет отношение к взрыву бытового газа. Газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны, газовая плита не повреждена. Все конструкции, включая окна и двери, целы», — заявила Распопова.

Она добавила, что технический осмотр газового оборудования и газовых приборов в этом доме проводили весной прошлого года. Замечаний по газовому оборудованию в квартирах на данных этажах тогда не выявили.

Причины пожара устанавливаются, следов нарушения конструкций дома нет, подчеркнула собеседник агентства.

Взрыв в жилом доме на Дорожной улице в Москве. ВИДЕО>>