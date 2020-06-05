РИАМО - 5 июн. С начала года при пожарах в столице не было зафиксировано ни одного случая гибели детей, сообщил в пятницу старший инженер 2 РОНПР Управления по СЗАО Главного управления МЧС России по Москве, подполковник внутренней службы Алексей Бочарников.

«За 2020 год среди детей гибели (при пожаре - ред.) допущено не было. Это стало возможно благодаря комплексному и систематическому подходу ГУ МЧС России по Москве к профилактической работе», - сказал Бочарников.

В ходе онлайн-семинара для детей он рассказал о том, какие правила пожарной безопасности необходимо соблюдать дома, рекомендовал родителям быть примером и не допускать халатного отношения к газовому оборудованию или электрическим приборам. Тогда дети будут куда ответственнее относиться к собственной безопасности.

Бочарников отметил, что в настоящее время родители в городе стали внимательнее относиться к пожарной безопасности, которая касается их детей.

По его словам, сотрудники ГУ МЧС России по Москве регулярно проводят профилактические мероприятия с социально незащищенными слоями населения.

«Производятся обходы, раздача памяток, беседы в местах проживания. Ведется совместно с органами исполнительной власти установка в квартирах данной группы населения автономных пожарных извещателей. На сегодняшний день таких семей у нас более 150 тысяч», - добавил спасатель.

В ходе онлайн-семинара дети посмотрели мультики о правилах пожарной безопасности в быту и узнали, как вести себя, если в походе испортилась погода. Кроме того, они побывали на виртуальной экскурсии в стенах 54-й пожарно-спасательной части на западе Москвы.