РИАМО - 5 июн. Пожарные спасли восемь человек при возгорании в жилом доме на Дорожной улице в столичном районе Чертаново, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Москве.

Инцидент произошел на улице Дорожная, дом 7, корпус 3. Общая площадь возгорания составила около 30 квадратных метров.

«В 12:55 пожар полностью ликвидирован. Восемь человек спасено, их передали медикам для осмотра. Один человек погиб», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что в доме произошел хлопок газовоздушной смеси, после чего начался сильный пожар.

Взрыв в жилом доме на Дорожной улице в Москве. ВИДЕО>>