РИАМО - 5 июн. Глава городского округа Красноармейск Кирилл Тимашков сложил полномочия по собственному желанию, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Московской области.

«Временно исполняющим полномочия главы назначен первый заместитель главы администрации городского округа Красноармейск Московской области Александр Федоров», - говорится в сообщении.

В обращении на сайте администрации округа Тимашков выразил благодарность своей команде, губернатору Московской области Андрею Воробьеву и активным жителям.

«Я надеюсь, что все проекты, которые были заложены и в которых город нуждался долгие годы, будут продолжены. Всем спасибо!» — написал Тимашков.

Тимашков возглавлял Красноармейск с августа 2018 года.