РИАМО - 5 июн. Священники, прихожане и служащие храмов должны быть в масках, при этом иконы целовать не стоит, заявил журналистам иеромонах Русской православной церкви Дмитрий Першин.

«Все делается очень четко, по рекомендации Росздравнадзора. <...> У нас есть специальные указание на социальную дистанцию — четыре квадратных метра на человека, <…> все должны быть в масках. <...> Сами священники тоже должны быть в масках», — сказал Першин.

Он отметил, что окна в храме должны быть открыты. Если прихожан много, должна быть организована возможность для молитвы на улице. При причастии необходимо четко организовать поток людей.

«К иконам можно прикладываться лбом, а можно просто на расстоянии помолиться, не целовать. При исповеди священники не дают целовать ни крест, ни Евангелие, ни руку», — заключил иеромонах.

Ранее храмы и церкви РПЦ в Москве и Подмосковье открылись для прихожан. Всем гражданам нужно соблюдать санитарные меры безопасности.

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Текстовая трансляция

5 ИЮНЯ

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