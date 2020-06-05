РИАМО – 5 июн. Социальная сеть «Одноклассники» вместе с компанией ResearchMe, партнером Mail.ru Group, провела исследование о том, какие эмоции сейчас испытывают россияне, когда речь в соцсетях заходит о путешествиях, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Несмотря на пандемию, пользователи продолжают активно делиться фото и видео из туристических мест — в своей ленте их встречает каждый второй.

«Больше половины респондентов испытывают положительные эмоции при виде фотографий и видео с прошлых отпусков и поездок друзей: воодушевление — 22%, радость — 19%, восхищение — 16%. Однако 20% людей признались, что им тоскливо при просмотре чужих фотографий из путешествий, 15% упомянули про раздражение и 8% — про зависть», - говорится в сообщении.

Особенно страдают от негативных эмоций женщины: 24% женщин против 15% мужчин сказали про тоску и 10% женщин против 5% мужчин — про зависть.

Большинство (69%) опрошенных ответили, что не изменили частоту просмотра своих фото из путешествий в этом году, 15% стали чаще пересматривать кадры из прошлых отпусков, 16% — реже.

При этом чуть больше трети (37%) респондентов во время самоизоляции делились своими фото или видео из прошлых путешествий в соцсетях. Интересно, что мужчины в 1,3 раза чаще женщин делали посты с воспоминаниями из прошлогодних и более ранних поездок.

Исследование также показало, что среди пользователей, которые собирались летом в отпуск за границу, 60% опрошенных изначально не планировали ехать отдыхать летом за рубеж.

Среди тех, кто планировал и оплатил заранее отдых, 22,5% пока решили подождать — вдруг ситуация изменится, но 77,5 % все же отменили свою поездку.

Более половины (52%) респондентов считают, что отдохнуть этим летом можно будет только в регионе проживания: дома или на даче. Остальные опрошенные проголосовали за то, что появится возможность уехать на российский (42%) или зарубежный (10%) курорт. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Опрос проводился в мае 2020 года среди 1068 российских пользователей ОК.

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Текстовая трансляция

5 ИЮНЯ

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