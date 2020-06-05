РИАМО - 5 июн. Православным христианам сейчас лучше отказаться от поездок по святым местам, чтобы избежать повторной вспышки коронавирусной инфекции, сообщил иеромонах РПЦ Дмитрий Першин.

«Сейчас не время паломничеств. Нужно постараться это паломничество совершить дома - подойти к книжному шкафу, прочитать оптинских старцев, Федора Достоевского, познакомиться с историей монастыря или святого места, куда вы хотели отправиться», - сказал Першин.

Он отметил, что сейчас паломничество превращается в духовный туризм. Однако при большом скоплении людей возможны заражения и повторная вспышка коронавируса.

«Паломничество - это труд, изоляция от гаджетов, молитва», - подчеркнул иеромонах.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

5 ИЮНЯ

- На стройки Подмосковья после приостановки работ вернулись 97% рабочих. На каждой площадке, где возобновлены работы, продолжает действовать стандарт безопасности.

- Оказание плановой медпомощи возобновят с 8 июня в Подмосковье. В поликлиниках начинается прием узкопрофильных специалистов для выдачи направлений на плановую госпитализацию.

- Власти Москвы заявили о прохождении самого острого периода ограничений. В столице намерены постепенно открывать все отрасли экономики.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье за сутки от коронавируса выздоровели 515 человек. Всего с начала пандемии медики вылечили 10 392 пациента.

- За минувшие сутки в Подмосковье умерли пять человек с новой коронавирусной инфекцией. За весь период распространения Covid-19 скончались 539 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 726 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 762 заболевших. В Москве - 1 855.

- В Москве начали использовать барокамеры для лечения коронавирусных больных. Ранее таким способом уже лечили воспаления, вирусные заболевания.

- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, общее число летальных исходов у зараженных данной инфекцией в городе достигло 2806