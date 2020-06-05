РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 июн. Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Гимназия имени Петра Первого» обеспечивает питанием медработников Мытищинской городской клинической больницы, сообщается на сайте администрации горокруга.

Гимназия имени Петра Первого откликнулась на обращение к предпринимателям городского округа Мытищи об оказании актуальной помощи врачам Мытищинской городской клинической больницы. Это касалось в частности обеспечения медработников трехразовым питанием во время круглосуточного дежурства.

«Генеральный директор гимназии Светлана Дербичева организовала производство и доставку питания по соответствующим адресам с 1 июня текущего года. Повара гимназии вкладывают душу в эти наборы и гордятся сделанным, а водители и экспедиторы горды исполнением возложенной на них миссии по доставке питания», - говорится в сообщении.

Медперсонал с благодарностью принимает оказываемую им поддержку и внимание.





