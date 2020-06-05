РИАМО - 5 июн. Традиционный онлайн-эфир проекта «Цифровые СНТ Подмосковья» пройдет в пятницу в 14:00, на этот раз спикеры решили посвятить встречу ответам на вопросы слушателей, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

С марта этого года провели десять онлайн-семинаров, на которых рассмотрели самые актуальные темы, касающиеся дачных вопросов. К проекту в инстаграм-аккаунте Союза дачников Подмосковья (@souzdachnikov) присоединилось более 1900 человек.

«Информирование граждан о законах и процедурах оформления недвижимости – важная работа, которая позволяет повысить правовую грамотность жителей Подмосковья, следовательно, защитить их права. Данную работу мы проводим не первый год. Раньше представители госструктур несколько раз в неделю выезжали в СНТ разных округов для личных встреч, на которых рассказывали о важных имущественных законах и поправках, а также отвечали на волнующие садоводов и дачников вопросы», - отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

За время проведенных эфиров в адрес спикеров поступило порядка 400 вопросов, которые и стали отправной точкой для определения тематики встреч. В этот раз спикеры повторят ответы на самые актуальные из них.

Эфиры проекта «Цифровые СНТ Подмосковья» проходят еженедельно в инстаграм-аккаунте Союза дачников Подмосковья (@souzdachnikov).

Полезная информация также публикуется в телеграм-каналах партнеров проекта: министерства имущественных отношений @mio_mo, Союза дачников Подмосковья @selsov, Московского областного БТИ @mobti. Задать вопрос можно в комментарии, личном сообщении, по телефону или электронной почте souzdachnikov@mail.ru.

Посмотреть эфиры проекта «Цифровые СНТ Подмосковья» можно на YouTube канале #МОБТИ. В данный момент доступны пять эфиров.