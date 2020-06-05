РИАМО - 5 июн. Из-за пандемии коронавируса и введенного режима самоизоляции в русском языке начали появляться новые слова, например, «короналы», «ковид» и «коронка», сообщила журналистам ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.
Она добавила, что также появились вполне серьезные слова с важным значением, такие как: «ковид», «коронка», «самоизоляция» и «санитайзер».
Филолог отметила, что также появился целый блок новых слов с игровым характером. Это такие слова как: «наружка», «накарантиниться». К примеру, слово «короналы» означает детей, зачатых в период самоизоляции.
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