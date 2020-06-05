РИАМО - 5 июн. Из-за пандемии коронавируса и введенного режима самоизоляции в русском языке начали появляться новые слова, например, «короналы», «ковид» и «коронка», сообщила журналистам ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.

«Русский язык, как выражение коллективного разума, конечно, среагировал на новые условия. У нас целый всплеск новых явлений в русском языке. Мы стали существенно чаще использовать слова «удаленка», «дистанционка», — сказала Русецкая.

Она добавила, что также появились вполне серьезные слова с важным значением, такие как: «ковид», «коронка», «самоизоляция» и «санитайзер».

Филолог отметила, что также появился целый блок новых слов с игровым характером. Это такие слова как: «наружка», «накарантиниться». К примеру, слово «короналы» означает детей, зачатых в период самоизоляции.