РИАМО - 5 июн. На стене дома, в котором жил народный артист РФ Михаил Кокшенов, может появиться памятная табличка, с такой инициативой должны выступить жильцы дома, сообщил РИАМО председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Народный артист РФ, режиссер и сценарист Михаил Кокшенов скончался в пятницу в возрасте 83-х лет.

«Он был потрясающий человек, талантливый актер, яркий. При том, что он часто играл дуралеев, он был очень умный, вдумчивый. Он был всесторонне развитым. Если будет инициатива жителей дома, где он жил, то вполне возможно, на доме появится памятная табличка», - сказал Герасимов.

Кокшенов известен по ролям в фильмах «Не может быть», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Также снимался в киножурнале «Ералаш» и других сериалах.