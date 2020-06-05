Этим летом из-за пандемии коронавируса вариантов для отпуска немного – засесть на даче или отправиться в путешествие по России. При этом многие популярные российские курорты вводят ограничения для туристов – соблюдать дистанцию, иметь справку об отсутствии Covid-19, не посещать туристические объекты. Если вы не хотите оказаться в толпе отдыхающих в Анапе или Сочи, можно открыть для себя другие направления для внутреннего туризма. Менеджер по маркетингу и PR «Магазина путешествий» Анастасия Бартоломеева помогла РИАМО выбрать 10 интересных мест в России, где можно провести незабываемый отпуск и забыть о социальной дистанции.

Озеро Зюраткуль (Южный Урал, Челябинская область)

Антон Шепталин

Дата открытия курортов: 1июня 2020 года

Озеро со сложным названием Зюраткуль находится в Челябинской области, это самое высокогорное и самое живописное озеро Южного Урала. В 1990-х здесь был создан национальный парк и проложены маршруты по горным хребтам разной сложности и протяженности, чтобы туристы не заскучали и заодно смогли поправить здоровье. Любители уединения смогут найти на берегах озера место для палатки, а желающие разместиться с комфортом – снять домик на одной из турбаз. Коме природных достопримечательностей, здесь есть и рукотворные – например, сказочный городок «Китова пристань», где будет интересно и детям, и взрослым.

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Зеленоградск (Калининградская область)

Дата открытия курортов: после 11 июня 2020, пока уточняется

Зеленоградск – миниатюрный курортный городок на берегу Балтийского моря. Если дойти до самого конца пляжа с чистым янтарным песочком, можно оказаться на Куршской косе – в природном парке, включенном в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Курорт может похвастаться и богатой историей, ведь это один из немногих городов бывшей Восточной Пруссии, которому удалось сохранить свой исторический облик. Зеленоградск – это еще и бальнеологический (водный) курорт, здесь есть своя целебная минеральная вода – «Зеленоградская».

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Железноводск (Ставропольский край)

Дата открытия:1 июня 2020 года

Железноводск – пожалуй, самый небольшой и уютный из знаменитых курортов региона Кавказских Минеральных вод. Здесь нет такого количества отдыхающих, как в Кисловодске и Пятигорске, а минеральные воды и грязи совсем не хуже. Местные врачи подсчитали, что две недели в Железноводске прибавляют семь месяцев жизни. Здесь есть и свой великолепный курортный парк с терренкурами (пешеходные маршруты по пересеченной местности –ред.), которые совсем недавно восстановили, и парадной каскадной лестницей.

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Армхи (республика Ингушетия)

Дата открытия: 17 июня 2020 года

На курорте Армхи, в Джейрахском районе Ингушетии, пока нет толп туристов. Еще семь лет назад на месте гостиниц, бассейнов и ресторанов здесь были леса и руины советских санаториев. Курорт построили практически с нуля – теперь зимой здесь катаются на горных лыжах, а летом наслаждаются прогулками по горам и экскурсионными маршрутами. Самые популярные маршруты — к башенным комплексам «Эрзи» и «Вовнушки». Родовые башни ингушей, построенные в XIV-XVII веках – это символы Ингушетии. Кстати, комплекс «Вовнушки» в 2008 году стал финалистом конкурса «Чудеса России».

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Кинешма (Ивановская область)

Дата открытия региона для туристов: пока не определена

В старинном городке Кинешма, расположенном на берегу Волги, еще сохранился дух той самой русской провинции. Почувствовать его можно, прогулявшись по улочкам с резными деревянными домами, набережной Волги, заглянув в торговые ряды на центральной площади. История городка связана с именем великого русского драматурга Александра Островского, который большую часть жизни провел в усадьбе Щелыково, недалеко от Кинешмы. Сценки из кинешемской жизни можно увидеть и на картинах художника Бориса Кустодиева, он тоже любил этот волжский городок. Главное украшение города – это, конечно, сама Волга. С речного вокзала Кинешмы можно съездить на экскурсии в Плес, Юрьевец и другие города на Волге.

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Кижи, Валаам, Соловки (Карелия и Архангельская область)

Миша Ладога Миша Ладога Миша Ладога 1 из 3

Открытие: с 1 июня 2020 года – турбазы в северных и центральных районах Карелии, точная дата открытия для туристов музея-заповедника «Кижи», островов Валаам и Соловецкий пока не определена

Тур «Кижи, Валаам и Соловки» называют и «святым треугольником», и «святыми легендами Севера», и «гранд-туром по Северу», в котором обязательно должен побывать каждый. Музей-заповедник «Кижи» располагается на одноименном острове в Онежском озере в 68 км от Петрозаводска. Это настоящий музей деревянного зодчества под открытым небом, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, ежегодно привлекающий тысячи туристов из разных стран мира.

На святой остров Валаам, крупнейший в архипелаге на Ладожском озере, приезжают в поисках уединения. Остановиться там можно как в паломнической гостинице, так и в палаточном лагере.

Соловки – это архипелаг в Белом море, который по праву называют душой русского Севера. Соловки – это и знаменитый монастырь, в котором в 1920—1930-х годах действовал исправительно-трудовой лагерь, и загадочные каменные лабиринты саамов и карелов, и около 400 озер, часть которых соединена каналами. Остановиться на Соловецком острове можно как в одном из гостевых домов, так и в палаточном лагере.

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Остров Ольхон (озеро Байкал, Иркутская область)

Дата открытия:предварительно – 1 июля 2020 года

Самое глубокое и чистое на Земле озеро Байкал – мечта каждого туриста. Оказавшись в этом удивительном месте, нельзя не побывать на острове Ольхон, который местные называют «сердцем Байкала». Это место овеяно мистическими легендами и окружено величественными пейзажами. Правда, на мысе Бурхан, главном сакральном месте Байкала, где находится знаменитая скала Шаманка, этим летом побывать не удастся. Из-за большого количества туристов власти региона приняли решение закрыть мыс для посещения, чтобы «снизить антропогенную нагрузку на данный памятник природы и избежать его утраты».

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Барангол (Горный Алтай)

Дата открытия: 8 июня 2020 года – санатории, имеющие медицинскую лицензию; 22 июня – другие туристические объекты

На Алтае есть крупные курорты, где ежегодно отдыхают тысячи туристов со всей страны, а есть и небольшие курорты, о которых знают немногие. Например, село Барангол на берегу самой известной алтайской реки – Катуни. В селе, затерявшемся посреди величественных Алтайских гор, много баз и гостиниц, в которых можно разместиться с комфортом. В пешей доступности – Камышлинский водопад и множество горных троп для прогулок. Есть в Баранголе и оздоровительный центр, в котором утомленные самоизоляцией жители Московского региона могут восстановить физические силы и дух.

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Озеро Селигер (Тверская область)

пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области

Дата открытия: предварительно – с 8 июня 2020 года, дата уточняется

Селигер входит в тройку самых популярных для отдыха озер России. Система состоит из 24 озер и плесов и примерно 160 островов, от самых маленьких до огромных, таких как остров Хачин. Поэтому место для палатки или домик с комфортом в этих местах найдется для каждого. Стоит обратить внимание на бескрайнее озеро Пено, Сиг и Волго – везде найдутся живописные берега с белым песочком, полянкой для лагеря, отличной рыбалкой и лесами, полными грибов и ягод. Достопримечательностей на Селигере тоже достаточно, среди которых главная святыня этих мест – монастырь Нило-Столобенская пустынь, расположенный на острове Столбный.

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