РИАМО - 5 июн. Известный советский актер, народный артист России Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет, сообщила поэтесса Любовь Воропаева.

«Умер Миша Кокшенов. Светлая память!» — написала Воропаева в Facebook.

Подробностей поэтесса не сообщила.

По данным СМИ, актер длительное время тяжело болел. Осенью 2017 года он перенес инсульт.

Кокшенов — советский и российский актер, кинорежиссер и сценарист, народный артист РФ. Он известен по ролям в фильмах «Не может быть», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».

Кроме того, он снимался в киножурнале «Ералаш» и других сериалах.