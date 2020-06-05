РИАМО - 5 июн. Подольск и Красногорск лидируют по числу выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки в Подмосковье, в этих округах выявлено 53 и 43 новых случая заражения, сообщает региональный оперативный штаб.

Всего за сутки в регионе выявили 762 новых случая заражения.

35 новых случаев инфицирования выявили в Мытищах, 34 – в Королеве, по 31 – в Пушкине и Коломне, по 27 – в Щелкове и Химках, 26 – в Сергиевом Посаде, по 25 – в Егорьевске и Серпухове, 24 - в Одинцове, 23 – в Раменском, 22 – в Ступине, 21 – в Клину.

19 случаев заражения зафиксировали в Богородском округе, по 17 – в Лобне, Дубне и Жуковском, 16 – в Домодедове, 15 – в Лыткарине и Люберцах, 14 – в Воскресенске, по 10 – в Балашихе, Долгопрудном, Орехово-Зуеве, Солнечногорске, девять – в Дмитрове, Лотошине, Наро-Фоминске и Шатуре, по восемь – в Ивантеевке, Лосино-Петровском, Луховицах и Рузе.

Семь новых случаев инфицирования – в Истре, Кашире и Электростали, по шесть – в Протвине, пять – в Серебряных Прудах, четыре – в Ленинском округе, по три – во Фрязине и Чехове, по два – в Волоколамске, Дзержинском, Зарайске, Котельниках, Шаховской и Можайске, по одному – во Власихе, Бронницах, Краснознаменске, Озерах, Павловском Посаде, Пущине, Реутове и Талдоме.

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Текстовая трансляция

5 ИЮНЯ

- На стройки Подмосковья после приостановки работ вернулись 97% рабочих. На каждой площадке, где возобновлены работы, продолжает действовать стандарт безопасности.

- Оказание плановой медпомощи возобновят с 8 июня в Подмосковье. В поликлиниках начинается прием узкопрофильных специалистов для выдачи направлений на плановую госпитализацию.

- Власти Москвы заявили о прохождении самого острого периода ограничений. В столице намерены постепенно открывать все отрасли экономики.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье за сутки от коронавируса выздоровели 515 человек. Всего с начала пандемии медики вылечили 10 392 пациента.

- За минувшие сутки в Подмосковье умерли пять человек с новой коронавирусной инфекцией. За весь период распространения Covid-19 скончались 539 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 726 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 762 заболевших. В Москве - 1 855.

- В Москве начали использовать барокамеры для лечения коронавирусных больных. Ранее таким способом уже лечили воспаления, вирусные заболевания.

- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, общее число летальных исходов у зараженных данной инфекцией в городе достигло 2806