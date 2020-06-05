РИАМО - 5 июн. Более 100 представителей Русской православной церкви в стране переболели коронавирусной инфекцией, сообщил иеромонах РПЦ Дмитрий Першин.

Богослужения не прекращались в течение карантина, однако они проходили без прихожан, уточнил Першин.

«Думаю, что это больше 100 человек. Включая не только священников и епископов, но и монахов, тех, кто помогает при храме», - сказал Першин.

Он отметил, что сам переболел коронавирусом.

«Благодаря этой истории (введению ограничительных мер - ред.) надеюсь, удалось снизить количество заболевших в наших храмах», - заключил Першин.

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