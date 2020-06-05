В квартире дома 7, корпус 3, по Дорожной улице 5 июня произошел взрыв.
В результате происшествия погиб один человек.
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В квартире дома 7, корпус 3, по Дорожной улице 5 июня произошел взрыв.
В результате происшествия погиб один человек.
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