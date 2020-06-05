РИАМО - 5 июн. Запись для участия в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию России уже доступна жителям Москвы на порталах mos.ru и gosuslugi.ru, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Принять участие в голосовании могут москвичи старше 18 лет и с постоянной регистрацией в столице. Подать заявку можно до 14:00 21 июня.

«Чтобы отправить заявку на участие в электронном голосовании, необходимо авторизоваться на порталах mos.ru или gosuslugi.ru и перейти на страницу регистрации в онлайн-голосовании (для портала mos.ru или gosuslugi.ru соответственно)», - говорится в сообщении.

При подаче заявки нужно указать фамилию, имя и отчество, дату рождения, данные паспорта, СНИЛС и номер мобильного телефона.

Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня. А получить электронные бюллетени можно до 19:59 30 июня.

Кроме того, 1 июля в Москве с 08:00 до 20:00 откроются 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или по телефону: +7 (800) 222-55-52.

Чтобы проголосовать на другом участке, нужно до 21 июня подать соответствующее заявление в любом центре госуслуг «Мои документы». Также это можно сделать онлайн на портале gosuslugi.ru с помощью сервиса «Мобильный избиратель». Накануне голосования придет СМС-напоминание, по какому именно адресу нужно прийти. Для участия в голосовании нужно предъявить паспорт.

Для того, чтобы проголосовать до 1 июля, необходимо до 21 июня подать заявление в системе «Мобильный избиратель» на портале gosuslugi.ru или в центре госуслуг «Мои документы». Проголосовать до дня голосования можно с 25 по 1 июля. Заполненный бюллетень на участке будет упакован в специальный конверт, который вскроют по окончании основного дня голосования (1 июля).

Кроме того, с 25 июня по 1 июля у москвичей будет возможность проголосовать дома. Заявки на удаленное голосование принимаются до 21 июня.

Подать заявку для записи на надомное голосование москвичи смогут на портале mos.ru или по телефону через свою участковую комиссию.