РИАМО - 5 июн. В Подмосковье число «дежурных групп» в детских садах увеличат до 3,5 тысячи, так как многие родители выходят на работу, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

В Подмосковье до 14 июня детские сады работают в формате «дежурных групп».

«Сейчас в регионе функционирует 2,5 тысячи групп, потребность в них у жителей увеличивается с каждым днем – все больше человек выходят на работу. Поэтому до конца следующей недели в регионе откроется еще 1 тысяча «дежурных групп», и их количество составит 3,5 тысячи», – сказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

По ее словам, записать детей в «дежурную группу» могут работники тех предприятий, которые возобновили свою деятельность.

О своем желании устроить ребенка в «дежурную группу» родителям необходимо сообщить за несколько дней. После этого следует написать заявление о приеме, указав место работы обоих родителей, при этом справку с работы предоставлять не нужно.

«Заявление можно направить в детский сад по электронной почте или через мессенджер, а оригинал принести уже в день выхода ребенка. Для безопасности в детский сад будет приглашен медработник, который осмотрит ребенка и выдаст ему медицинскую справку. Идти в поликлинику за справкой не придется», – подчеркнула Каклюгина.

Министр также добавила, что в «дежурных группах» приняты все меры безопасности: их численность составляет не более 12 детей, в помещениях проводятся дезинфекция и регулярные проветривания. Кроме того, все сотрудники работают в масках и перчатках.

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