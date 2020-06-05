РИАМО - 5 июн. Новым наставником сборной РФ по хоккею стал Валерий Брагин, ранее он руководил молодежной сборной страны, сообщает Газета.ru.

«В тренерский штаб отечественного специалиста вошли Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков и Рашит Давыдов», — говорится в сообщении.

На данном посту Валерий Брагин сменил Алексея Кудашова.

Как уточняется на сайте Федерации хоккея России, Валерий Брагин — советский хоккеист и российский хоккейный тренер, Заслуженный тренер России. С 1974 по 1994 играл за столичный «Спартак», потом за подмосковный «Химик», затем за датский «Редовре».

Тренерскую карьеру начал с команды «Химик» (Воскресенск) с 1997 года, после этого тренировал еще несколько команд. Молодежную сборную страны по хоккею он возглавлял с 2014 года.