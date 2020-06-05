РИАМО – 5 июн. Эксперты Роскачества назвали самые безопасные продукты, которые выставлены на полках супермаркетов в России, сообщает Федеральное агентство новостей.
Согласно исследованию, самой безопасной продукцией является водка. Тогда как шашлык, напротив, признали самым опасным.
А рейтинг самых опасных продуктов выглядит так: свиной шашлык, глазированные ванильные сырки, коньяк, сервелат и сухие завтраки.
Эксперты уверяют, что водка является безопаснее коньяка. Опасность второго алкогольного напитка заключается в том, что он может быть приготовлен из спирта невиноградного происхождения.
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