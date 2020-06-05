РИАМО – 5 июн. Эксперты Роскачества назвали самые безопасные продукты, которые выставлены на полках супермаркетов в России, сообщает Федеральное агентство новостей.

Согласно исследованию, самой безопасной продукцией является водка. Тогда как шашлык, напротив, признали самым опасным.

«Пятерка самых безопасных продуктов выглядит следующим образом: водка, нерафинированное подсолнечное масло, сушки, гречневая крупа и сметана», — говорится в сообщении.

А рейтинг самых опасных продуктов выглядит так: свиной шашлык, глазированные ванильные сырки, коньяк, сервелат и сухие завтраки.

Эксперты уверяют, что водка является безопаснее коньяка. Опасность второго алкогольного напитка заключается в том, что он может быть приготовлен из спирта невиноградного происхождения.