РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июн. Работу досуговой онлайн-площадки «Солнечный день» организовали на базе Дворца детского (юношеского) творчества городского округа Люберцы с 1 июня по 31 июля, сообщила начальник управления образованием администрации округа Виктория Бунтина.

«В период борьбы с распространением коронавирусной инфекцией дети, оставаясь дома, могут общаться со сверстниками и организованно заниматься творчеством на интернет-площадке. Включиться в занимательный процесс может любой желающий», - сказала Бунтина.

В течение двух летних месяцев запланирована работа пяти смен: «Увлекательные путешествия» с 1 по 11 июня, «Таланты онлайн» с 15 по 26 июня, «Калейдоскоп онлайн-талантов» с 29 июня по 10 июля, «Радость» с 13 по 24 июля и «Детство - золотая пора» с 27 по 31 июля.

За время работы дистанционной смены юные участники постигают основы театрального и изобразительного искусства, изучают азы декоративно-прикладного творчества, пения, играют в шахматы, участвуют в онлайн-экскурсиях, разгадывают головоломки и многое другое.

Информация о работе площадки размещена на официальном сайте lub-ddut.edumsko.ru.