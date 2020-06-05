РИАМО - 5 июн. В цветниках столицы до 10 июня посадят свыше 33 миллионов однолетних цветов, множество цветников города посвятят 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила в пятницу журналистам заместитель руководителя департамента ЖКХ Москвы Наталия Кораблина.

«В этом году более 33 миллионов летников будет высажено из 52 миллионов, которые предполагаются к высадке в городе в 2020 году. Работы будут завершены до 10 июня», - сказала Кораблина.

Она отметила, что высадка однолетних цветов началась в Москве 28 мая. В этом году высадка цветов посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Много цветников, которые отразят это великое событие как в центральной части города, так и в районах», - добавила Кораблина.

По ее словам, ежегодно в Москве увеличивается количество многолетних цветов, в этом году 1,2 миллиона таких цветов будут высажены в мегаполисе.

Самые красивые цветники разместят на Поклонной горе, возле главного здания МГУ, у Триумфальной арки, на Бульварном кольце.

Яркие цветочные клумбы будут радовать горожан до самой осени. А в конце сентября – октябре специалисты будут высаживать в городе 12,5 миллионов луковиц тюльпанов, которые зацветут на московских клумбах весной следующего года.

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