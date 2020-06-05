РИАМО - 5 июн. По подмосковным дорогам 4 июня проехало около 2,2 миллиона автомобилей, это на 42% больше, чем в четверг в апреле во время режима самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Общее число машин на региональных дорогах с 1 по 4 июня составило свыше 8,5 миллиона.

«Сегодня утром движение было затруднено на трассе А-107 (Малое кольцо), на Ярославском шоссе в Королеве, на Симферопольском шоссе в Подольске, на Новорязанском шоссе в Люберцах, на улицах Батарейной и Киово в Лобне, на Кудринском шоссе и Октябрьской улице в Пушкине», – отмечается в материале.

В Красногорске временно закрыт съезд с Волоколамского на Пенягинское шоссе по направлению в область. Чтобы попасть на Ильинское и Пенягинское шоссе с Волоколамского шоссе, можно воспользоваться эстакадой. В конце этой недели ограничения снимут.

Вечером в пятницу синоптики прогнозируют в регионе дожди. Минтранс Подмосковья просит водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательными в зонах пешеходных переходов.