РИАМО - 5 июн. В России уже началось тестирование онлайн-тахографов, на них планируют перевести все новые грузовики и автобусы, по их данных, передаваемым онлайн, можно будет выписать штраф за нарушение скоростного режима и режима труда и отдыха (РТО) водителей, пишет газета «Коммерсант».

«Сейчас решение о штрафах за нарушение принимает инспектор. При введении онлайн-тахографов процесс будет автоматизирован, система сама выставит штраф», — говорится в сообщении.

Представитель российского Минтранса пояснил, что совсем автоматизированными решения о штрафах не будут, а именно: к должностному лицу будут попадать только те сведения, которые однозначно говорят о нарушении скорости или режима труда и отдыха, но решение о назначении наказания будет принимать должностное лицо.

Нововведение позволит уменьшить нагрузку на инспекторов на дорогах, сократить их количество, а также автоматизировать обработку данных.

По словам гендиректора ФБУ «Росавтотранс» Алексея Двойных, онлайн-тахографы в рамках пилотного проекта будут ставить при комплектации автобусов и троллейбусов при обновлении общественного транспорта в городах. В данном проекте будет принимать участие и ЛиАЗ (Подмосковье).