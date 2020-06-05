РИАМО (БАЛАШИХА) – 5 июн. Активисты Балашихинского отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» провели традиционный антинаркотический рейд «Я – против яда!», сообщается в Instagram-аккаунте МГЕР Балашихи.

В рамках рейда активисты обследовали фасады домов, заборы и иные поверхности на наличие контактов распространителей наркотических веществ.

«Если вы увидите надписи «спайс», «mix», «соль», «перец», «быстрые», «медленные», «мед» и рядом номер телефона, то сообщите об этом нам (gateru@bk.ru) с указанием точного места и по возможности приложением фотографии надписи. Данная реклама будет устраняться», – говорится в сообщении.

Молодогвардейцы обследуют поверхности на наличие номеров телефонов и адресов лиц, распространяющих спайсы. При обнаружении такие номера закрашиваются, после чего блокируются управлением по контролю за оборотом наркотиков Московской области.

Несмотря на то, что спайсы вызывают зависимость с первого употребления, они очень популярны среди школьников – стоят недорого, а наркотический эффект сильнее, чем от алкоголя и табака. Подростковая наркозависимость – одна из самых страшных проблем современной России и важнейшая причина столь частых рейдов активистов «Молодой Гвардии».