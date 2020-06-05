РИАМО – 5 июн. Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации о том, как правильно выбирать, покупать и хранить черешню, вкус косточкового фрукта может отличаться в зависимости от сорта и цвета, сообщает Федеральное агентство новостей.

«При выборе ягоды нужно убедиться, что поверхность ее гладкая, глянцевая, без трещин и вмятин. Если черешня не блестит, выглядит матовой, значит урожай собран уже давно. Мякоть должна быть упругой, мягкость может говорить о том, что ягода переспела или стала портиться», – говорится в сообщении.

Эксперты рекомендуют покупать черешню на крупных рынках, где проводится постоянный лабораторный контроль качества. Покупатель имеет право потребовать информацию о том, в каких условиях росли плоды. Продавец обязан предоставить документы на продукцию по просьбе потребителя. На стихийных рынках от покупки черешни лучше воздержаться.

У каждой ягоды должна быть плодоножка. Если ее нет, то через образовавшееся отверстие будут легко проникать грязь и бактерии. Плодоножка должна быть зеленой. Если она сухая и потемневшая, то есть риск купить старую ягоду.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что что вкус черешни зависит от сорта и цвета, он может немного отличаться. Ягоды темного цвета будут более сладкие и насыщенные, а вот желтые или розовые плоды будут слегка «кислить». С конца июня по середину июля черешня бывает самой вкусной, подчеркнули эксперты. Ягоды, созревшие в этот период, будут наиболее полезными.

Авторы рекомендации советуют тщательно мыть черешню, в противном случае есть риск отравиться либо заразиться вирусными заболеваниями. Плоды достаточно промыть под холодной проточной водой. Обдавать ягоды кипятком или использовать мыло не рекомендуется.

Черешню лучше всего хранить в холодильнике, при этом ягоды перед хранением мыть не нужно, как и убирать «хвостики». Ягода останется свежей в течение 10 дней, однако желтую или розовую черешню лучше съедать быстрее — эти сорта долго не хранятся.