РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 июн. На территории городского округа Мытищи за минувшие сутки выявили 35 новых случаев коронавируса, всего в округе зафиксировали 1 442 подтвержденных случая заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусной инфекцией.

В Московской области за сутки выявили 762 новых случая коронавируса.

«Всего в Московской области зафиксировано 42 720 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 539 заболевших. Выздоровели и выписались 10 392 человека. В городском округе Мытищи выявили 1 442 случая коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

4 июня количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории округа составляло 1 407.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30. Все жители региона должны соблюдать режим самоизоляции, также обязательно ношение маски в общественных местах.

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Текстовая трансляция

5 ИЮНЯ

- Власти Москвы заявили о прохождении самого острого периода ограничений. В столице намерены постепенно открывать все отрасли экономики.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье за сутки от коронавируса выздоровели 515 человек. Всего с начала пандемии медики вылечили 10 392 пациента.

- За минувшие сутки в Подмосковье умерли пять человек с новой коронавирусной инфекцией. За весь период распространения Covid-19 скончались 539 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 726 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 762 заболевших. В Москве - 1 855.

- В Москве начали использовать барокамеры для лечения коронавирусных больных. Ранее таким способом уже лечили воспаления, вирусные заболевания.

- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, общее число летальных исходов у зараженных данной инфекцией в городе достигло 2806