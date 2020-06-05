РИАМО - 5 июн. В пятницу начнется первый онлайн-хакатон конкурса «Цифровой прорыв», команды разработчиков, дизайнеров, продакт-менеджеров и других специалистов IT-сферы будут работать над кейсами от компаний-партнеров в течение 36 часов, говорится в сообщении пресс-службы АНО «Россия — страна возможностей».

Команды будут создавать цифровые продукты. Результатом для них станет готовый прототип, который презентуют жюри.

«Первый онлайн-хакатон стартует сегодня, 5 июня, и продлится до 7 июня. Следующий состоится 19-21 июня, а уже 25 июня стартует онлайн-чемпионат. Всего на IT-марафон зарегистрировалось более 16,5 тысяч конкурсантов, из них для участия в первом онлайн-хакатоне – более 4,6 тысячи человек со всей России», – сказал гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он уточнил, что на соревнования приглашены 250 команд, по 3-5 человек в каждой. Им предстоит решить кейсы, предложенные IT-компаниями, госкорпорациями и стартапами.

Комиссаров добавил, что в десятку самых вовлеченных регионов по числу регистраций вошли Ростовская, Свердловская, Оренбургская, Новосибирская, Нижегородская, Самарская области и Краснодарский край. Средний возраст всех зарегистрированных – 28 лет, 25% – молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет, 37% – профессионалы от 40 лет.

При регистрации каждый участник указывал компетенции, которыми он обладает. Благодаря этим данным конкурсанты могли найти нужного профессионала в команду на платформе проекта.

Большинство участников обладает знаниями в области языков программирования, самым популярным оказался Python — его указали 756 участников, C/C++ — 553 человека. Специалистов в области Adobe Photoshop/Adobe Illustrator — 403, а разработчиков UX/UI — 302 человека.

Кейсы для участников первого этапа разработали партнеры конкурса: «Росатом», Ассоциация больших данных и Сбербанк, маркетплейс моделей компьютерного зрения EORA Vision Hub, глобальное технологическое сообщество Rutech, а также министерство цифрового развития Республики Алтай.

«Это очень трудный, но в то же время вдохновляющий период для участников. Многие ребята знакомились, собирались в команды онлайн и впервые будут работать вместе. У каждой команды свой драйвер для беспрерывной 36-часовой работы — денежный приз, карьерные возможности или интересные профессиональные вызовы», — добавил Комиссаров.

По итогам хакатона участников ждет призовой фонд в размере 1,5 миллиона рублей и поддержка партнеров проекта.

«Спектр задач, предложенных к решению партнерами проекта, вдохновляет даже искушенных айтишников: от создания уникальных сервисов на базе машинного зрения и интеллектуальных систем распознавания данных — до разработки информационных систем для работы с лидерами мнений и систем оптимизации-автоматизации процессов международного нетворкинга», — отметил директор РАЭК, руководитель проектного офиса конкурса «Цифровой прорыв» Сергей Плуготаренко.

Награждение победителей состоится 7 июня.