РИАМО - 5 июн. В пятницу начнется первый онлайн-хакатон конкурса «Цифровой прорыв», команды разработчиков, дизайнеров, продакт-менеджеров и других специалистов IT-сферы будут работать над кейсами от компаний-партнеров в течение 36 часов, говорится в сообщении пресс-службы АНО «Россия — страна возможностей».
Команды будут создавать цифровые продукты. Результатом для них станет готовый прототип, который презентуют жюри.
Он уточнил, что на соревнования приглашены 250 команд, по 3-5 человек в каждой. Им предстоит решить кейсы, предложенные IT-компаниями, госкорпорациями и стартапами.
Комиссаров добавил, что в десятку самых вовлеченных регионов по числу регистраций вошли Ростовская, Свердловская, Оренбургская, Новосибирская, Нижегородская, Самарская области и Краснодарский край. Средний возраст всех зарегистрированных – 28 лет, 25% – молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет, 37% – профессионалы от 40 лет.
При регистрации каждый участник указывал компетенции, которыми он обладает. Благодаря этим данным конкурсанты могли найти нужного профессионала в команду на платформе проекта.
Большинство участников обладает знаниями в области языков программирования, самым популярным оказался Python — его указали 756 участников, C/C++ — 553 человека. Специалистов в области Adobe Photoshop/Adobe Illustrator — 403, а разработчиков UX/UI — 302 человека.
Кейсы для участников первого этапа разработали партнеры конкурса: «Росатом», Ассоциация больших данных и Сбербанк, маркетплейс моделей компьютерного зрения EORA Vision Hub, глобальное технологическое сообщество Rutech, а также министерство цифрового развития Республики Алтай.
«Это очень трудный, но в то же время вдохновляющий период для участников. Многие ребята знакомились, собирались в команды онлайн и впервые будут работать вместе. У каждой команды свой драйвер для беспрерывной 36-часовой работы — денежный приз, карьерные возможности или интересные профессиональные вызовы», — добавил Комиссаров.
По итогам хакатона участников ждет призовой фонд в размере 1,5 миллиона рублей и поддержка партнеров проекта.
«Спектр задач, предложенных к решению партнерами проекта, вдохновляет даже искушенных айтишников: от создания уникальных сервисов на базе машинного зрения и интеллектуальных систем распознавания данных — до разработки информационных систем для работы с лидерами мнений и систем оптимизации-автоматизации процессов международного нетворкинга», — отметил директор РАЭК, руководитель проектного офиса конкурса «Цифровой прорыв» Сергей Плуготаренко.
Награждение победителей состоится 7 июня.
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