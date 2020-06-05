Авиаперелеты по новым правилам: что нужно знать пассажирам

Смягчение требований
В мае этого года Роспотребнадзор разработал для авиаперевозчиков рекомендации по организации работы с достаточно жесткими «антивирусными» требованиями. Располагаться в салоне самолета путешественникам разрешалось лишь с соблюдением социальной дистанции. Количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно было превышать 50 % от общего количества посадочных мест. Кроме того, на этапе регистрации на рейс запрещалось рассаживать людей на посадочные места, расположенные в непосредственной близости друг к другу, в том числе относительно одного ряда впереди и одного ряда позади посадочного места.
По оценкам авиакомпаний, стоимость билетов при таких условиях должна была подскочить в разы. Самые дешевые начинались бы от нескольких десятков тысяч рублей.
1 июня в Роспотребнадзоре сообщили, что больше не будут требовать от авиаперевозчиков заполнять салоны самолетов пассажирами только наполовину. От рекомендации о «шахматной рассадке» людей тоже отказались.
Кого пустят на борт
В силе остается ряд требований для авиакомпаний и пассажиров, разработанных Росавиацией и согласованных Роспотребнадзором.
Прибывая в аэропорт, следует иметь в виду, что на входе будут проверять тепловизорами температуру тела. Если прибор покажет значение более 37, в аэровокзал человека не пустят.
Еще авиаперевозчик обязан бесконтактно измерить температуру пассажиров при посадке на рейс, а также контролировать наличие и использование в полете пассажирами гигиенических масок и перчаток. Пассажиров без средств индивидуальной защиты в самолет не пустят (однако их можно приобрести в аэропорту, в том числе в посадочной зоне).
Всем пассажирам перед посадкой должны предоставить средства для обработки рук. Также проводники проконтролируют, чтобы на борт не попали путешественники с явными признаками ОРВИ.
Еще одна задача авиакомпаний – не допустить скученности пассажиров при посадке и высадке.
Так, в S7 Airlines еще в мае ввели так называемую поэтапную посадку. В базовых аэропортах S7 Airlines — Домодедово и Толмачево — сотрудники авиакомпании на гейте приглашают пассажиров экономического класса проходить на посадку, соблюдая рекомендованную социальную дистанцию в 1,5–2 метра. Первыми на посадку приглашаются пассажиры с местами во второй половине самолета, ближе к хвосту. После — пассажиры с местами в первой половине салона.
«Таким образом мы стремимся разгрузить процесс посадки в самолет, чтобы меньшему количеству пассажиров приходилось пересекаться друг с другом. Если у вас место в начале салона, то мимо пройдут все, кто сидит дальше, — такого хочется максимально избежать. Мы надеемся на содействие пассажиров: просим обращать внимание на место, указанное на посадочном талоне, ожидать объявления сотрудников на гейте о начале очередного этапа посадки, в очереди соблюдать дистанцию», — пояснила Светлана Кулюкина, директор департамента пассажирского опыта S7 Airlines.
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Правила поведения на борту
Пассажирам и бортпроводникам нельзя снимать защитные маски (кроме как для замены) и перчатки в течение всего полета. Если полет длится дольше трех часов, члены экипажа помогают заменить маски пассажирам: собирают использованные маски и раздают новые, если у путешественников нет своих на замену. Для этого на борту должен иметься запас индивидуальных средств защиты (из расчета одна маска на три часа полета для одного пассажира).
В салоне воздушного судна пассажиры снимают верхнюю одежду и размещают ее на полке для ручной клади. Доставать верхнюю одежду во время полета без уважительной причины и информирования члена кабинного экипажа не допускается.
На протяжении полета контроль температуры будут проходить как сотрудники авиакомпании, так и пассажиры. Дезинфекция оборудования в самолете после полета обязательна.
Как сообщили в пресс-службе «Аэрофлота», в июне при полетах рейсами компании действуют определенные правила нахождения внутри салона. Так, необходимо оставаться с пристегнутыми ремнями безопасности на протяжении всего полета, а перемещаться по салону разрешается только для посещения туалетной комнаты.
Также в авиакомпании соблюдают новые правила бортового питания. Бортпроводники предлагают пассажирам блюда либо в герметичной индивидуальной упаковке, либо после термической обработки на борту. Холодные напитки подаются в индивидуальной упаковке.
Собственные продукты и напитки, включая детское питание, можно принести на борт только в невскрытой герметичной упаковке.
В авиакомпании Nordwind Airlines отмечают, что перед каждым рейсом экипажи авиакомпании проходят предполетный медицинский осмотр. Все экипажи авиакомпании прошли дополнительный инструктаж по действиям при выявлении пассажира с признаками ухудшения самочувствия, включая оказание помощи больному и обеспечение мер для его изоляции.
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