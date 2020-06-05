Авиаперелеты по новым правилам: что нужно знать пассажирам

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В силе остается ряд требований для авиакомпаний и пассажиров, разработанных Росавиацией и согласованных Роспотребнадзором.

Прибывая в аэропорт, следует иметь в виду, что на входе будут проверять тепловизорами температуру тела. Если прибор покажет значение более 37, в аэровокзал человека не пустят.

Еще авиаперевозчик обязан бесконтактно измерить температуру пассажиров при посадке на рейс, а также контролировать наличие и использование в полете пассажирами гигиенических масок и перчаток. Пассажиров без средств индивидуальной защиты в самолет не пустят (однако их можно приобрести в аэропорту, в том числе в посадочной зоне).

Всем пассажирам перед посадкой должны предоставить средства для обработки рук. Также проводники проконтролируют, чтобы на борт не попали путешественники с явными признаками ОРВИ.

Еще одна задача авиакомпаний – не допустить скученности пассажиров при посадке и высадке.

Так, в S7 Airlines еще в мае ввели так называемую поэтапную посадку. В базовых аэропортах S7 Airlines — Домодедово и Толмачево — сотрудники авиакомпании на гейте приглашают пассажиров экономического класса проходить на посадку, соблюдая рекомендованную социальную дистанцию в 1,5–2 метра. Первыми на посадку приглашаются пассажиры с местами во второй половине самолета, ближе к хвосту. После — пассажиры с местами в первой половине салона.

«Таким образом мы стремимся разгрузить процесс посадки в самолет, чтобы меньшему количеству пассажиров приходилось пересекаться друг с другом. Если у вас место в начале салона, то мимо пройдут все, кто сидит дальше, — такого хочется максимально избежать. Мы надеемся на содействие пассажиров: просим обращать внимание на место, указанное на посадочном талоне, ожидать объявления сотрудников на гейте о начале очередного этапа посадки, в очереди соблюдать дистанцию», — пояснила Светлана Кулюкина, директор департамента пассажирского опыта S7 Airlines.

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