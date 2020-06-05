Авиаперелеты по новым правилам: что нужно знать пассажирам

Выберите населенный пункт в Московском регионе, чтобы персонифицировать настройки сайта (погода, новости)

МоскваПодмосковье

Б

Балашиха (г.о.)Бронницы (г.о.)Богородский городской округ

В

Воскресенск (г.о)Волоколамский городской округ

Д

Дзержинский (г.о.)Домодедово (г.о.)Дмитровский городской округДубна (г.о.)Долгопрудный (г.о.)

Е

Егорьевск (г.о.)

Ж

Жуковский (г.о.)

З

Зарайск (г.о.)

И

Истра (г.о.)Ивантеевка (г.о.)

К

Краснознаменск (г.о.)Клин (г.о.)Красноармейск (г.о.)Королев (г.о.)Котельники (г.о.)Кашира (г.о.)Красногорск (г.о.)Коломенский городской округ

Л

Лобня (г.о.)Ленинский городской округЛюберцы (г.о.)Лотошино (г.о.)Луховицы (г.о.)Лосино-Петровский (г.о.)Лыткарино (г.о.)

М

Можайский городской округМытищи (г.о.)Москва

Н

Наро-Фоминский городской округ

О

Орехово-Зуевский городской округОзеры (г.о.)Одинцовский городской округ

П

ПодмосковьеПавловский Посад (г.о.)Подольск (г.о.)Пущино (г.о.)Пушкинский городской округПротвино (г.о.)

Р

Рошаль (г.о.)Реутов (г.о.)Рузский городской округРаменский городской округ

С

Ступино (г.о.)Серпухов (г.о.)Солнечногорск (г.о.)Серебряные Пруды (г.о.)Сергиево-Посадский городской округ

Т

Талдомский городской округ

Ф

Фрязино (г.о.)

Х

Химки (г.о.)

Ч

Черноголовка (г.о.)Чехов (г.о.)

Ш

Шаховская (г.о.)Шатура (г.о.)

Щ

Щелково (г.о.)

Э

Электросталь (г.о.)Электрогорск (г.о.)
+20˚C
      
ВходРегистрация
Следи за жизнью
Москвы и Подмосковья
ВходРегистрация
НовостиАкцентыИсторииЛюдиШпаргалкиИнтерактивФотоВидеоИнфографикаОпросыТемыСообщить новость
Спецпроекты
Все о коронавирусеЛица ПобедыМосковские центральные диаметрыПуть-дорогаКорзинкаЛето в ПодмосковьеЗима в ПодмосковьеПресс-Центр
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ РеутовеВ ЩелковеВ КлинуВ Коломне
ФотоВидеоИнфографикаОпросыТемы
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ РеутовеВ ЩелковеВ КлинуВ Коломне
Спецпроекты
Все о коронавирусеЛица ПобедыМосковские центральные диаметрыПуть-дорогаКорзинкаЛето в ПодмосковьеЗима в ПодмосковьеПресс-Центр

Поиск

  1. Шпаргалки
  2. Авиаперелеты по новым правилам: что нужно знать пассажирам
Шпаргалки

Авиаперелеты по новым правилам: что нужно знать пассажирам

Какие требования сейчас действуют для пассажиров и экипажа в самолетах, выясняла обозреватель РИАМО.
© РИА Новости,   Алексей Филиппов
1

Смягчение требований

© РИА Новости,   Алексей Филиппов

В мае этого года Роспотребнадзор разработал для авиаперевозчиков рекомендации по организации работы с достаточно жесткими «антивирусными» требованиями. Располагаться в салоне самолета путешественникам разрешалось лишь с соблюдением социальной дистанции. Количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно было превышать 50 % от общего количества посадочных мест. Кроме того, на этапе регистрации на рейс запрещалось рассаживать людей на посадочные места, расположенные в непосредственной близости друг к другу, в том числе относительно одного ряда впереди и одного ряда позади посадочного места.

По оценкам авиакомпаний, стоимость билетов при таких условиях должна была подскочить в разы. Самые дешевые начинались бы от нескольких  десятков тысяч рублей.

1 июня в Роспотребнадзоре сообщили, что больше не будут требовать от авиаперевозчиков заполнять салоны самолетов пассажирами только наполовину. От рекомендации о «шахматной рассадке» людей тоже отказались.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>  

2

Кого пустят на борт

© РИА Новости,   Алексей Филиппов

В силе остается ряд требований для авиакомпаний и пассажиров, разработанных Росавиацией и согласованных Роспотребнадзором.

Прибывая в аэропорт, следует иметь в виду, что на входе будут проверять тепловизорами температуру тела. Если прибор покажет значение более 37, в аэровокзал человека не пустят.

Читайте также:
Что вас ждет по завершении карантина? Гадание

Еще авиаперевозчик обязан бесконтактно измерить температуру пассажиров при посадке на рейс, а также контролировать наличие и использование в полете пассажирами гигиенических масок и перчаток. Пассажиров без средств индивидуальной защиты в самолет не пустят (однако их можно приобрести в аэропорту, в том числе в посадочной зоне).

Всем пассажирам перед посадкой должны предоставить средства для обработки рук. Также проводники проконтролируют, чтобы на борт не попали путешественники с явными признаками ОРВИ.

Еще одна задача авиакомпаний – не допустить скученности пассажиров при посадке и высадке.

Так, в S7 Airlines еще в мае ввели так называемую поэтапную посадку. В базовых аэропортах S7 Airlines — Домодедово и Толмачево — сотрудники авиакомпании на гейте приглашают пассажиров экономического класса проходить на посадку, соблюдая рекомендованную социальную дистанцию в 1,5–2 метра. Первыми на посадку приглашаются пассажиры с местами во второй половине самолета, ближе к хвосту. После — пассажиры с местами в первой половине салона.

«Таким образом мы стремимся разгрузить процесс посадки в самолет, чтобы меньшему количеству пассажиров приходилось пересекаться друг с другом. Если у вас место в начале салона, то мимо пройдут все, кто сидит дальше, — такого хочется максимально избежать. Мы надеемся на содействие пассажиров: просим обращать внимание на место, указанное на посадочном талоне, ожидать объявления сотрудников на гейте о начале очередного этапа посадки, в очереди соблюдать дистанцию», — пояснила Светлана Кулюкина, директор департамента пассажирского опыта S7 Airlines.

Ваучерная лихорадка: что ждет туристов, у которых отменились поездки из‑за коронавируса>>

3

Правила поведения на борту

© РИА Новости,   Александар Джорович

Пассажирам и бортпроводникам нельзя снимать защитные маски (кроме как для замены) и перчатки в течение всего полета. Если полет длится дольше трех часов, члены экипажа помогают заменить маски пассажирам: собирают использованные маски и раздают новые, если у путешественников нет своих на замену. Для этого на борту должен иметься запас индивидуальных средств защиты (из расчета одна маска на три часа полета для одного пассажира).

В салоне воздушного судна пассажиры снимают верхнюю одежду и размещают ее на полке для ручной клади. Доставать верхнюю одежду во время полета без уважительной причины и информирования члена кабинного экипажа не допускается.

Читайте также:
Насколько продуктивно прошла твоя изоляция? Игра

На протяжении полета контроль температуры будут проходить как сотрудники авиакомпании, так и пассажиры. Дезинфекция оборудования в самолете после полета обязательна.

Как сообщили в пресс-службе «Аэрофлота», в июне при полетах рейсами компании действуют определенные правила нахождения внутри салона. Так, необходимо оставаться с пристегнутыми ремнями безопасности на протяжении всего полета, а перемещаться по салону разрешается только для посещения туалетной комнаты.

Также в авиакомпании соблюдают новые правила бортового питания. Бортпроводники предлагают пассажирам блюда либо в герметичной индивидуальной упаковке, либо после термической обработки на борту. Холодные напитки подаются в индивидуальной упаковке.

Собственные продукты и напитки, включая детское питание, можно принести на борт только в невскрытой герметичной упаковке.

В авиакомпании Nordwind Airlines отмечают, что перед каждым рейсом экипажи авиакомпании проходят предполетный медицинский осмотр. Все экипажи авиакомпании прошли дополнительный инструктаж по действиям при выявлении пассажира с признаками ухудшения самочувствия, включая оказание помощи больному и обеспечение мер для его изоляции.

Иммунные паспорта и конкуренция с роботами: фантасты про новый мир после эпидемии>>

Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"

СамолетыКоронавирус из Китая
Оцените этот материал:

Комментарии

Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии

Следующий материал
Загрузка...

На главной

Показать ещё