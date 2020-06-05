РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 июн. В Домодедове за сутки выявили 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заразившихся в округе составляет 1071 человек, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 762 новых случая Covid-19.

«Всего в Московской области зафиксировано 42720 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 539 заболевших. Выздоровели и выписались 10392 человека. Выявленные случаи по городским округам: Домодедово - 1071 (+16)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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5 ИЮНЯ

- Власти Москвы заявили о прохождении самого острого периода ограничений. В столице намерены постепенно открывать все отрасли экономики.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье за сутки от коронавируса выздоровели 515 человек. Всего с начала пандемии медики вылечили 10 392 пациента.

- За минувшие сутки в Подмосковье умерли пять человек с новой коронавирусной инфекцией. За весь период распространения Covid-19 скончались 539 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 726 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 762 заболевших. В Москве - 1 855.

- В Москве начали использовать барокамеры для лечения коронавирусных больных. Ранее таким способом уже лечили воспаления, вирусные заболевания.

- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, общее число летальных исходов у зараженных данной инфекцией в городе достигло 2806