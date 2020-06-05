РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 июн. В городском округе Балашиха за минувшие сутки выявили 10 новых случаев Covid-19, общее число инфицированных в округе составило 1 336 человек, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 762 новых случая заражения Covid-19.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 42 720 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 10 392 человека выписали домой из стационаров, 539 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 1 336 случаев инфицирования зафиксировано в Балашихе», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30. Специалисты могут ответить на все интересующие вопросы.

В общественных местах жителям региона рекомендуют носить маски. Открылись парки для прогулок, в них остаются закрытыми спортивные и детские площадки.

Текстовая трансляция

5 ИЮНЯ

- Власти Москвы заявили о прохождении самого острого периода ограничений. В столице намерены постепенно открывать все отрасли экономики.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье за сутки от коронавируса выздоровели 515 человек. Всего с начала пандемии медики вылечили 10 392 пациента.

- За минувшие сутки в Подмосковье умерли пять человек с новой коронавирусной инфекцией. За весь период распространения Covid-19 скончались 539 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 726 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 762 заболевших. В Москве - 1 855.

- В Москве начали использовать барокамеры для лечения коронавирусных больных. Ранее таким способом уже лечили воспаления, вирусные заболевания.

- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, общее число летальных исходов у зараженных данной инфекцией в городе достигло 2806