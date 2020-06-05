РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 июн. В микрорайоне Востряково подмосковного Домодедова устранили последствия сильного ливня, сообщается на странице Ленинского ТУ ГКУ «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

Пожарные и спасатели Ленинского территориального управления «Мосооблпожспас» устраняли последствия сильного ливня в городском округе Домодедово.

«4 июня последствия подтопления в результате сильного дождя устраняли в микрорайоне Востряково по адресам: улица Вокзальная, дом №3; Успенская, дома №№73-75; Северная, дом №14, Чехова, дом №78 и в СНТ «Ромашка», - говорится в сообщении.

Подтопления ликвидировали работники 213-й пожарной и 214-й пожарно-спасательной частей.