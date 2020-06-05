РИАМО - 5 июн. В Москве в пятницу с 13:00 и до 22:00 ожидаются дожди, а в отдельных районах град и гроза, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 13 до 22 часов в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 13-18 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Спасатели порекомендовали москвичам отказаться от поездок на личных авто. Управляя автомобилем, нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Грозы также резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП.

В случае, если вы оказались на улице в непогоду, стоит укрыться в капитальных строениях. Нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Также нельзя парковаться под деревьями и рядом со слабо укрепленными конструкциями.